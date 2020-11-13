اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعلام ليبى: تحديد موعد الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر 2021

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:49 م
إعلام ليبى: تحديد موعد الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر 2021 انتخابات
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل الإعلام ليبية، أنه تم تحديد موعد الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، قالت إن هناك اختراقا تم تحقيقه في الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن المشاركين في الحوار الليبى توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

ولفت المبعوثة الأممية لليبيا، إلى أن اتفاق في تونس على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية، وموضحة، أن اتفاق في حوار تونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

 

الانتخابات

ليبيا

الحوار السياسي الليبي

طرابلس

الانتخابات الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مخاوف من غرق 20 مهاجرا بعد تحطم مركبهم قبالة سواحل ليبيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:50 م

الإدعاء الفرنسى: التحقيق فى تمويل ليبيا لحملة ساركوزى لا تعتمد على أقوال تقى الدين فقط

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:22 م

أردوغان بلطجى فاشل من ليبيا إلى أرمينيا.. حاول نهب نفط ليبيا ودعم داعش بسوريا مقابل الحصول عليه..قادته أطماعه فى نفط القوقاز لمساندة أذربيجان.. محاولاته لنهب غاز المتوسط خابت.. وبلاده تعانى جراء سياساته الفاشلة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:36 م

كورونا حول العالم.. رئيس وزراء فرنسا يستبعد تخفيف القيود المفروضة.. العراق يسجل 3298 إصابة جديدة و50 حالة وفاة.. والسعودية تسجل 311 حالة و15 وفاة.. ليبيا تسجل 919 إصابة و823 إصابة و5 وفيات بين الفلسطينيين

الخميس، 12 نوفمبر 2020 09:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة