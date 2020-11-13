إعلام ليبى: تحديد موعد الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر 2021

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت وسائل الإعلام ليبية، أنه تم تحديد موعد الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، قالت إن هناك اختراقا تم تحقيقه في الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن المشاركين في الحوار الليبى توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

ولفت المبعوثة الأممية لليبيا، إلى أن اتفاق في تونس على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية، وموضحة، أن اتفاق في حوار تونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.