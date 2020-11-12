اليوم السابع
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وكيل الرى ببنى سويف نستهدف تأهيل 300 كيلو متر ترع بتكلفة 580 مليون جنيه

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:44 م
وكيل الرى ببنى سويف نستهدف تأهيل 300 كيلو متر ترع بتكلفة 580 مليون جنيه تبطين ترع - ارشيفية
ماجد تمراز

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أكد  المهندس جمال الباز ، وكيل وزارة الموارد المائية والري ببني سويف، أنه مستهدف تطوير وتأهيل 300 كيلو متر بتكلفة 580 مليون جنيه مصري في محافظة بني سويف، وما تم تنفيذه 108 كيلو بمعدل 46% من إجمالي المشروع، ومع حلول شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من المشروع، ويتم تجهيز الترع وإعدادها وطرحها في مناقصات كبرى، وهو ما سيعود بالنفع على الزراعة في مصر بالإضافة إلى توفير كميات مياه كبيرة، وإعطاء المزارع إحساس الأمان بأن هناك مياه نظيفة متوفرة بكميات كبيرة تساعده على الزراعة.

وأضاف الباز ، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة الذي يذاع على قناة صدى البلد ، إن القيادة السياسية مهتمة جدا بهذا المشروع  للحفاظ على الموارد المائية ، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل منظومة النظافة بمحيط الترع، لافتا الى أن المستهدف من المشروع تأهيل 7000 كيلو متر ترع .


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