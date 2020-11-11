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وزير الصحة الروسى يعلن بدء إنتاج وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:38 م
وزير الصحة الروسى يعلن بدء إنتاج وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا اللقاح الروسي
كتبت فاطمة خليل

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أكد وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو عن إطلاق الإنتاج الصناعى للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، وذلك بعد أن جاءت نتائج المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح الروسى والذى حقق فاعلية بنسبة 92%.

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وقال موراشكو أثناء لقاء لوزراء صحة الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، اليوم، "لقد دخل سبوتنيك-V، وهو أول لقاح مسجل رسميا في العالم، التداول العام، وبدأ توزيعه اليوم على الأقاليم، ويزداد إنتاجه الصناعي، وقد قام منتجوه بوضع معاييره التكنولوجية وإطلاق إنتاجه بكميات كبيرة".

وبحسب موقع sputnikvaccine" فإن سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل فى العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وهو مصنف حالياً ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الإنتاج الموسع.

ويشارك 40000 متطوع في دراسة ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" والتي تجري في روسيا.

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