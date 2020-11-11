كورونا فاك.. توقف اللقاح الصينى مؤقت أم سيعود مثل لقاح أكسفورد وجونسون؟

كتبت إيناس البنا

يعتبر لقاح "كورونا فاك" الذى تقوم بتطويره شركة سينوفاك الصينية واحدًا من بين ثلاثة لقاحات تجريبية ضد فيروس كورونا تستخدمها الصين فى الداخل بموجب برنامج استخدام طارئ، مصرح به عالميًا للوقاية من كورونا وفى الخارج تجرى التجارب السريرية لمعرفة مدى فعاليته.

ورغم أن الصين أعلنت أن الآثار الجانبية الخطيرة لم تلاحظ في التجارب السريرية على اللقاح، إلا أن البرازيل أوقفت تجارب اللقاح بعد وفاة أحد المشاركين، فى المرحلة الأخيرة الكبيرة من التجارب التجريبية، وفقا لتقرير الجريدة الصينية "scmp".

وقد نفى الشريك المحلي للشركة ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان - مركز الأبحاث في ولاية ساو باولو البرازيلية الذي دخل في شراكة مع Sinovac - الربط بين وفاة متطوع ومدى فاعلية اللقاح الصينى قائلاً: "الحدث الضار الشديد بأى مشروع علمى هو وفاة أحد المتطوعين، لكن اكتشفنا أن حالة الوفاة لا علاقة لها باللقاح، نظرًا لوجود أكثر من 10000 متطوع في الوقت الحالي، يمكن أن يتعرض الشخص لحادث مروري ويموت. هذا لا يؤدي أبدًا إلى توقف تجربة سريرية".

البرازيل توقف تجربة اللقاح الصينى

وقالت شركة Sinovac إنها "لديها ثقة في سلامة اللقاح"، وستتواصل مع السلطات البرازيلية بشأن هذه المسألة ، مضيفة أن التجارب السريرية في البرازيل ستستمر "بما يتفق بدقة مع الممارسات السريرية الجيدة "المتطلبات، ولم يتم الإعلان عن وقف التجارب في إندونيسيا وتركيا، حيث يتم أيضًا اختبار اللقاح المرشح.

ويشير تقرير لشبكة البى بى سى البريطانية إلى أنه غير المألوف تعليق التجارب في المرحلة المتأخرة ففي سبتمب، تم إيقاف تجربة عالمية للقاح كورونا تم تطويره بالاشتراك بين جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية AstraZeneca لمراجعة بيانات السلامة بعد أن قيل إن أحد المشاركين عانى من مشكلة في النخاع الشوكي، ثم استؤنفت المحاكمة الشهر الماضي في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان.

كما استأنفت شركة جونسون آند جونسون، التي أوقفت تجارب لقاح تجريبي الشهر الماضي بعد إصابة أحد المشاركين بمرض غير مبرر، التجربة بعد أيام.

اللافت للنظر أن قرار توقف التجار جاء فى الوقت الذى أعلن فيه حاكم ساو باولو جواو دوريا أن الولاية قد بدأت العمل في مصنع سينتج كميات كبيرة من اللقاح - المسمى كورونا فاك -بمجرد منح الموافقات، وفقًا لصحيفة فولها دي ساو باولو المحلية، مما يؤكد أنه سيتم استئناف التجارب مرة أخرى.