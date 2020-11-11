فوائد عصير الرمان عديدة أبرزها الوقاية من الأمراض والعدوى

كتبت فاطمة خليل

عصير الرمان له فوائد لا حصر لها، فهو من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي الرمان على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية وتم استخدام فاكهة الرمان كعلاج منذ آلاف السنين، وتحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من مادة البوليفينول وهي مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الرمان الصحية، بحسب موقع "Medical newstoday".



فوائد عصير الرمان

فوائد عصير الرمان



فوائد عصير الرمان تشمل ما يلي:

غني بمضادات الأكسدة

تحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من مادة البوليفينول هذه المواد الكيميائية هي مضادات الأكسدة القوية.

يحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

غني بفيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي

الوقاية من السرطان

أثار عصير الرمان مؤخرًا بعض النبأ عندما وجد الباحثون أنه قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا. على الرغم من الدراسات المتعددة حول تأثيرات العصير على سرطان البروستاتا ، لا تزال النتائج أولية.

على الرغم من عدم وجود دراسات طويلة الأمد مع البشر تثبت أن عصير الرمان يقي من السرطان أو يقلل من مخاطر الإصابة به ، إلا أن إضافته إلى نظامك الغذائي لن يضر بالتأكيد. كانت هناك نتائج مشجعة في الدراسات حتى الآن ، ويتم إجراء دراسات أكبر الآن.



فوائد عصير الرمان

الوقاية من مرض الزهايمر

يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي يعيقان تقدم مرض الزهايمر ويحمي الذاكرة.

تحسين الهضم

يمكن لعصير الرمان أن يقلل من التهاب الأمعاء ويحسن الهضم. قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

في حين أن هناك معتقدات وأبحاث متضاربة حول ما إذا كان عصير الرمان يساعد في الإسهال أو يزيده سوءًا ، يوصي معظم الأطباء بتجنبه حتى تشعر بالتحسن وتهدأ الأعراض.

مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار.



فوائد عصير الرمان

يعالج التهاب المفاصل

قد تساعد مركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف. تتم دراسة العصير حاليًا لآثاره المحتملة على هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهاب المفاصل والتهاب المفاصل.

يحمي من أمراض القلب

يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب. يبدو أنه يحمي القلب والشرايين.

أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة. قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين. لكن قد يتفاعل الرمان سلبًا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.

ضغط الدم

شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي. ذكرت مراجعة شاملة للتجارب العشوائية أنه سيكون من المفيد لصحة القلب تضمين عصير الرمان يوميًا.

مضاد للفيروسات

بين فيتامين C والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين E ، يمكن لعصير الرمان أن يمنع المرض ويحارب العدوى ثبت أيضًا أن الرمان مضاد للبكتيريا والفيروسات في الاختبارات المعملية تتم دراستها لمعرفة تأثيرها على العدوى والفيروسات الشائعة.

غني بالفيتامينات

بالإضافة إلى فيتامين ج وفيتامين هـ ، يعتبر عصير الرمان مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ك.

سواء قررت إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي اليومي أو مجرد تناوله بين الحين والآخر، تحقق من الملصق للتأكد من أنه عصير رمان نقي بنسبة 100٪ بدون إضافة سكر أو عصير طازج.

تحسين الذاكرة

أظهرت دراسة حديثة أن شرب 8 أونصات من عصير الرمان يوميًا قد يحسن التعلم والذاكرة.