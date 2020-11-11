فايزر تطور لقاحا جديدا لكورونا على شكل مسحوق لتفادى مشكلة التبريد

كتبت فاطمة خليل

أكد ميكائيل دولستين، كبير المسئولين العلميين بشركة فايزر Pfizer أن الشركة تعمل بالفعل على لقاح جديد لفيروس كورونا يمكن أن يتغلب على أكبر مشكلة لها تتمثل في الحاجة إلى الاحتفاظ به في درجات شديدة البرودة، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي، وأضاف دولستين: "نحن نفكر في بعض الاحتمالات للجيل القادم من اللقاحات لكورونا.. أعتقد أننا سنطرح العام المقبل لقاحًا في شكل مسحوق أو بودرة".

وأوضح دولستين: "لن تتطلب نسخة المسحوق التخزين والتبريد، والذي يمثل أحد القيود الرئيسية لمرشح Pfizer الحالي ، والذي يجب تخزينه مجمداً عند 70 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 94 درجة فهرنهايت).

بينما يمكن للولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى على الأرجح بناء البنية التحتية لتقديم لقاح مجمّد، سيكون من الصعب بشكل متزايد تحصين الناس في الأجزاء الفقيرة من العالم وحتى في الولايات المتحدة ، فإن العديد من مسئولي الولاية ليسوا متأكدين من مدى قدرتهم على التعامل مع متطلبات التخزين والنقل.

أعلنت شركة صناعة الأدوية في نيويورك أول أمس، أن لقاح فيروس كورونا المُرشح لشركة فايزر أظهر مستوى عالٍ من الفعالية في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.

قالت الشركة إن نظام الجرعتين من اللقاح بدا أنه فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في حماية الناس من COVID-19.

ويتطلب لقاح فايزر الأولي درجات حرارة شديدة البرودة كانت فرق العمليات واللوجستيات في شركة Pfizer تستعد لهذا التحدي على مدار الأشهر القليلة الماضية.

قال مسئولون تنفيذيون في عرض تقديمي في سبتمبر إن الشركة ستشحن اللقاح عن طريق الجو والبر باستخدام الجليد الجاف ، إلى جانب أجهزة مراقبة درجة الحرارة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) القابلة لإعادة الاستخدام.

حتى الآن ، تفتقر العديد من أنظمة المستشفيات إلى مرافق التخزين للحفاظ على اللقاح باردًا بدرجة كافية ، بما في ذلك بعض المستشفيات الأمريكية الأكثر شهرة ، مثل Mayo Clinic ومقرها روتشستر ، مينيسوتا ، حسبما ذكرت رويترز.

وقال الدكتور جريجوري بولاند عالم الفيروسات في مايو كلينك لرويترز "نحن مركز طبي كبير وليس لدينا سعة تخزين مثل هذه." سيكون هذا صحيحا للجميع. هذه عقبة لوجستية.