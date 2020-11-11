س وج .. كل ما تريد معرفته عن الزوائد الجلدية

كتبت نهير عبد النبى

الزوائد الجلدية من المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض، قد تزول الزوائد الجلدية الصغيرة من تلقاء نفسها، وقد تظل معظم الزوائد الجلدية ملتصقة ببشرتك بشكل عام، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الزوائد الجلدية وفقا لما ذكره موقع healthline

س:كيفية التعرف على الزوائد الجلدية



معظم الزوائد الجلدية صغيرة جدًا ، وعادة ما يكون حجمها أصغر من 2 ملم. يمكن أن يصل حجم بعضها إلى عدة سنتيمترات. الزوائد الجلدية ناعمة الملمس. قد تكون ناعمة ومستديرة ، أو قد تكون متجعدة وغير متماثلة. بعض الزوائد الجلدية تشبه الخيوط وتشبه حبات الأرز.

قد تكون الزوائد الجلدية بلون اللحم، يمكن أن تكون أيضًا أغمق من الجلد المحيط بسبب فرط تصبغ. إذا أصبحت الزائدة الجلدية ملتوية ، فقد تتحول إلى اللون الأسود بسبب نقص تدفق الدم.

س:ما الذي يسبب الزوائد الجلدية؟



ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب الزوائد الجلدية، نظرًا لأنها تظهر عادةً في طيات الجلد ، فقد يلعب الاحتكاك دورًا، تتكون الزوائد الجلدية من أوعية دموية وكولاجين محاط بطبقة خارجية من الجلد.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2008 ، قد يكون فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) عاملاً في تطور الزوائد الجلدية. حللت الدراسة 37 علامة جلدية من مواقع مختلفة من الجسم. أظهرت النتائج الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري في حوالي 50 بالمائة من الزوائد الجلدية التي تم فحصها.

قد تلعب مقاومة الأنسولين ، التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري ، دورًا أيضًا في تطور الزوائد الجلدية. لا يمتص الأشخاص المصابون بمقاومة الأنسولين الجلوكوز بشكل فعال من مجرى الدم. وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ، ارتبط وجود علامات الجلد المتعددة بمقاومة الأنسولين ، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم ، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

الزوائد الجلدية هي أيضًا من الآثار الجانبية الشائعة للحمل. قد يكون هذا بسبب هرمونات الحمل وزيادة الوزن. في حالات نادرة ، يمكن أن تكون الزوائد الجلدية المتعددة علامة على خلل هرموني أو مشكلة في الغدد الصماء.

س:ما هى عوامل الخطر للاصابة بالزوائد الجلدية؟

1:من يعانون من زيادة الوزن.

2:المرأة الحامل.

3:من لديهم أفراد من العائلة لديهم علامات جلدية.

4:لديك مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2.

5:لديك فيروس الورم الحليمي البشري.