دراسة أمريكية تكشف فوائد "عين الجمل": يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب

كتبت هند عادل

المكسرات تحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم الانسان، وكشفت دراسة بحثية أن الجوز" عين الجمل" له تأثيرات مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، حيث أوضحت النتائج المستخلصة من تجربة عشوائية محكومة إلى أن الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر والذين يتناولون الجوز بانتظام قد يكون لديهم معدلات الالتهاب أقل، وهو عامل مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ، مقارنة بأولئك الذين لا يأكلون الجوز.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news كان البحث جزءًا من دراسة الجوز والشيخوخة الصحية وهي أكبر وأطول تجربة حتى الآن لاستكشاف فوائد استهلاك الجوز اليومي، ونُشرت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

في الدراسة التي أجراها الدكتور إميليو روس من مستشفى عيادة برشلونة ، بالشراكة مع جامعة لوما ليندا ، استهلك أكثر من 600 من كبار السن الصحيين 30 إلى 60 جرامًا من الجوز يوميًا كجزء من نظامهم الغذائي النموذجي أو اتبعوا نظامهم الغذائي المعتاد بدون جوز لمدة عامين، تبين أن أولئك الذين تناولوا الجوز كان لديهم انخفاض كبير في الالتهاب ، تم قياسه من خلال تركيز علامات الالتهاب المعروفة في الدم ، والتي انخفضت بنسبة تصل إلى 11.5 %.

من بين العلامات الالتهابية العشر المعروفة التي تم قياسها في الدراسة ، تم تخفيض ستة علامات بشكل كبير في حمية الجوز ، بما في ذلك interleukin-1b ، وهو سيتوكين قوي مؤيد للالتهابات والذي ارتبط تثبيطه الدوائي بقوة بمعدلات منخفضة من أمراض القلب التاجية.

استنتاج الدراسة هو أن التأثيرات المضادة للالتهابات للجوز تقدم تفسيرًا آليًا لتقليل أمراض القلب والأوعية الدموية بما يتجاوز خفض الكوليسترول.

وقال الدكتور إميليو روس ، الباحث الرئيسي في الدراسة: "الالتهاب الحاد هو عملية فسيولوجية ناتجة عن تنشيط الجهاز المناعي عن طريق الإصابات مثل الصدمات أو العدوى ، وهو دفاع مهم عن الجسم".

لالتهاب قصير الأمد يساعدنا على التئام الجروح ومكافحة الالتهابات، ولكن الالتهاب الذي يستمر مع مرور الوقت المزمن، الناجم عن عوامل مثل سوء التغذية والسمنة والتوتر وارتفاع ضغط الدم ، يكون ضارًا بدلاً من الشفاء، خاصة عندما يتعلق الأمر صحة القلب والأوعية الدموية تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الجوز هو أحد الأطعمة التي قد تقلل من الالتهابات المزمنة ، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهي حالة نصبح أكثر عرضة لها مع التقدم ​​في العمر.

والالتهاب المزمن هو عامل حاسم في تطور وتطور تصلب الشرايين ، وهو تراكم الترسبات أو "تصلب" الشرايين ، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية لذلك ، تعتمد شدة تصلب الشرايين بشكل كبير على الالتهاب المزمن، والتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة هي مفتاح التخفيف من هذه العملية.