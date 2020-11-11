تناقض جرعات عقار "إيلي ليلي" المرخص من FDA لعلاج كورونا يثير حيرة الأطباء

كتبت فاطمة خليل

تسبب عقار "إيلي ليلي" Eli Lilly الجديد لعلاج فيروس كورونا، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ، في حدوث ارتباك بين الأطباء حول أفضل الجرعات له، حيث تساءل بعض الأطباء عما إذا كان قرار الإذن بجرعات 700 ملليجرام - بدلاً من كمية أكبر - قد تم اتخاذه جزئيًا بسبب نقص الدواء، وكانت الجرعة التي حققت الهدف الأساسي في التجارب هي - 2800 ملليجرام، وهو ما أثار الحيرة بين الأطباء.

ووفقاً لموقع "ستايت" الأمريكي فإن الدواء الجديد عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة، نسخة معدلة معمليًا لما تنتجه أجسامنا لمحاربة فيروس كورونا الجديد، وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأطباء الضوء الأخضر لإعطاء باملينيفيماب لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثروالذين لم يكن لديهم مضاعفات كورونا بعد بما يكفي لتطلب العلاج في المستشفى، لكنهم معرضون لخطركبير للوصول إلى هذه النقطة.

سيكون تقليل عدد الأشخاص الذين يمرضون بدرجة كافية تتطلب القبول بمثابة نعمة كبيرة، حيث يمكن أن يساعد في منع المراكز الطبية من الإرهاق أظهرت النتائج الأولية أن الدواء يمكن أن يكون له هذا التأثير إذا تم إعطاؤه مبكرًا بدرجة كافية.

ومع ذلك، تساءل بعض الأطباء عما إذا كان قرار الإذن بجرعات 700 ملليجرام - بدلاً من كمية أكبر - قد تم اتخاذه جزئيًا بسبب نقص الدواء.

في البيانات التي صدرت لأول مرة في سبتمبر، جرب الباحثون ثلاث جرعات مختلفة لكن الجرعة المتوسطة فقط - 2800 ملليجرام - حققت الهدف الأساسي الذي حددته الدراسة، وهو تقليل كمية الفيروسات الموجودة داخل المرضى.

بالنظر إلى أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة لأولئك المرضى الذين حصلوا على 700 ملليجرام أو 7000 ملليجرام ، يبدو أن هذا الاكتشاف قد يكون مجرد صدفة بعد كل المرضى ، حتى أولئك الذين حصلوا على دواء وهمي، لم يكن لديهم أي فيروس تقريبًا بعد 11 يومًا ، على أي حال.

أوضحت هيلين باوتشر، رئيسة قسم الطب الجغرافي والأمراض المعدية في مركز تافتس الطبي في بوسطن بأمريكا والمشاركة في البحث، "ما نفهمه مع كورونا هو أن الحمل الفيروسي أعلى في البداية وينخفض ​​لمدة سبعة أو ثمانية أيام".

وأضافت "بحلول اليوم الحادي عشر، كان الحمل الفيروسي للجميع تقريبًا أفضل لا يمكننا تحقيق الكثير من ذلك. لا يوجد أي معقولية بيولوجية حول سبب رؤيتك لهذا في الجرعة المتوسطة فقط وليس في الجرعة الأقل أو الأعلى ".

لكن هذا ترك الناس يتساءلون عما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء قد سمحت بأفضل جرعة ممكنة.

كتب وليد جلاد، مدير مركز السياسات الصيدلانية والوصفات الطبية بجامعة بيتسبرج: "هذا ليس وضعًا مثاليًا ، لأن التناقضات في الجرعة أربكت الناس".

وأضاف "كما اشترت الحكومة بالفعل قوارير 700 ملج، والتي قد تكون ذات صلة هنا، وستعني جرعة 2800 ملج جرعات أقل بكثير."

قال متحدث باسم Eli Lilly إن الشركة "واثقة من مجموعة الأدلة المتزايدة التي تدعم جرعة 700 مجم وأن النتائج الأكثر أهمية هي أن 10٪ ممن حصلوا على الدواء الوهمي انتهى بهم الأمر في المستشفى أو في غرفة الطوارئ ، بينما 3٪ فقط من الذين حصلوا على العقار فعلوه.

في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ، أقرت جانيت وودكوك ، قائدة العلاجات في عملية Warp Speed ​​- مبادرة الحكومة الفيدرالية لتحفيز تطوير أدوية ولقاحات Covid-19 - أن 2800 ملليجرام فقط حققت هذا الهدف المحدد ، لكنها قالت إن ذلك لم يتحقق. يقوض فعالية جرعة 700 مليجرام.

قالت "إذا نظرت إلى المستشفيات ... كان هناك انخفاض في كل مجموعة فرعية". وجهت أسئلة حول هذا الموضوع إلى إدارة الغذاء والدواء ، لكنها قالت ، "الجرعة الأقل اختيار منطقي في هذه الحالة. أنت لا تريد أن تعطي دواء أكثر مما تحتاج. ... أعتقد أنه من المحتمل أن تنخفض الجرعة. "

تخطط وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لبدء توزيع القوارير هذا الأسبوع ، باستخدام الأرقام الأسبوعية لحالات Covid-19 ودخول المستشفى لتحديد مقدار الإمداد الذي يجب أن يذهب إلى أين ستخصص كل وزارة الصحة في الولايات والمقاطعات بعد ذلك نصيبها لمراكز العلاج.

يتوقع المسؤولون تحديات لوجستية ، لأن الدواء يجب أن يُعطى من خلال ضخ مدته ساعة، وهو مسموح به فقط للمرضى خارج المستشفيات المصابين بفيروس كورونا.