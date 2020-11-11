الصحة العالمية وCDC يواجهان مشكلة الاستعداد لتجميد لقاح فايزر لضمان فاعليته

كتبت أمل علام

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يأمل فى الحصول على لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وأن العلاج التجريبى لشركة فايزر واعد للغاية مع توقع المزيد، لكن اللقاح يأتى مع تحديات خاصة لأنه يحتاج إلى تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر (-94 درجة فهرنهايت) أو أقل، لأنه يعتمد على تقنية جديدة تستخدم الرنا المرسال الاصطناعى لتنشيط الجهاز المناعى ضد الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته المنظمة.

كرر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوة وكالة الأمم المتحدة إلى التوزيع العادل لجرعات اللقاح بمجرد توفرها.

وقالت شركة فايزرPfizer يوم الاثنين إن لقاحها لفيروس كورونا كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90% حيث كشفت عن أول بيانات مؤقتة ناجحة من اختبار سريري واسع النطاق، يمكن أن تأتي بيانات السلامة الخاصة بلقاحها مع BioNTech SE في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كما توقعنا سيكون لدينا لقاح فى نهاية هذا العام، وأبلغ تيدروس الاجتماع الوزارى السنوى لمنظمة الصحة العالمية "فايزر" واحد واعد للغاية، مضيفا "كما نتوقع المزيد.

ومع ذلك فإن ضرورة الاحتفاظ باللقاح في مخازن شديدة البرودة يمكن أن تعقد أى برنامج للتلقيح، خاصة فى مناطق آسيا أو أفريقيا حيث المناخ دافئ، والمسافات شاسعة وقد تكون البنية التحتية المطلوبة غير متوافرة.

وأكد أن الأخبار المثيرة حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في سلاسل التبريد للبلدان الأفريقية من خلال نوع اللقاح.

وقال ماتشيديسو مويتى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، فى الاجتماع الوزاري: "يجب أخذ ذلك في الاعتبار في الدعم الذي سيتم تقديمه".

وكانت قد أعلنت شركة فايزر Pfizer يوم الاثنين أن نتائج التجارب السريرية الأولية للمرحلة الثالثة تظهر أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90% إذا تمت الموافقة على لقاح فايزر Pfizer، فسيكون أيضًا أكثر اللقاحات هشاشة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويخشى مسئولو الصحة بالولاية المكلفون بتوزيعه من أن العملية لن تسير بسلاسة.

وقال موقع CNN الإخبارى، يجب تخزين لقاح فايزر عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهو أبرد بنحو 50 درجة من أى لقاح مستخدم حاليًا فى الولايات المتحدة، ولا تحتوى مكاتب الأطباء والصيدليات والمختبرات الحكومية على مجمدات تقترب من هذا الانخفاض.

وأشار الموقع إلى أن الحل هو مجموعة من متطلبات المناولة والتخزين التي وصفها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC بأنها معقدة للغاية.

وطلب المركز من الولايات الاستعداد لتلقي لقاح فايزر بحلول 15 نوفمبر.

وأصيب مسئولو الصحة بالولاية بـ الصدمة عندما سمعوا عن متطلبات تخزين اللقاح الجديد، وفقًا للدكتور كيلي مور، المدير المساعد لتحالف التحصين، الذي يدعم عمال الخطوط الأمامية الذين سيقدمون لقاح فيروس كورونا، وتشمل هذه المتطلبات شراء كميات كبيرة من الثلج الجاف والتعامل معها، والتي تعاني من نقص المعروض في أجزاء كثيرة من الدولة.

ويصف هاول، مدير برنامج التحصين فى شمال داكوتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، "احتمال إعطاء لقاح فايزر بأنه "مرهق وشاق".