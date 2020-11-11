استمرار تجربة المرحلة الثالثة للقاح الصينى Sinovac بإندونسيا وتوقفها بالبرازيل

كتبت إيناس البنا

علقت البرازيل المرحلة الأخيرة من تجربة اللقاح الصيني بعد ورود أنباء عن وفاة شخص، ولكن ليس بسبب اللقاح، في حين وردت تقارير عن استمرار إندونيسيا تجربة لقاح Sinovac بعناية إضافية.

وأيدت شركة Sinovac Biotech سلامة لقاح فيروس كورونا ، قائلة في بيان لها إنها "واثقة من سلامة اللقاح" ، وأن الحادث الضار "لا علاقة له باللقاح".

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " SCMP"، لن توقف إندونيسيا بعد إجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا الصيني Sinovac بالبرازيل.

وقال إدوين ج. برينجادي ، المتحدث باسم شركة Bio Farma التي تعاونت مع Sinovac لإجراء تجارب وإنتاج 16 إلى 17 مليون جرعة من اللقاح في نهاية المطاف ، إن التجربة، مع 1620 متطوعًا في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، "تسير بسلاسة".

وقالت منظمة الصحة البرازيلية أنفيسا، إنها فعلت ذلك علقت التجارب في المرحلة المتأخرة بالنسبة للقاح الصيني ، مستشهدة "بحدث ضار خطير" ، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد الحديث عن الحادث ، بما في ذلك موعد استئناف التجربة.



اندونيسيا واللقاح الصينى

تضمنت التجربة البرازيلية أكثر من 10000 متطوع وكانت الأولى من تجارب سينوفاك الكبيرة في المرحلة المتأخرة التي تبدأ، كما تجري تركيا وتشيلي وبنغلادش تجارب لقاح سينوفاك.

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ووفقا لشركة،Sinovac Biotech من المقرر أن تقدم المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الفيروس التاجي Sinovac في إندونيسيا نتائجه الأولية في يناير، وفقًا لما قاله رودمان تاريجان ، المتحدث باسم والباحث في فريق التجارب السريرية في جامعة بادجادجاران ، الذي يعمل مع بيو فارما في التجربة.

سيحلل التقرير ما إذا كان قدرة اللقاح على إثارة استجابة مناعية - موجود في 540 شخصًا تم حقنهم مرتين باللقاح في التجربة السريرية، ومن المقرر نشر التقرير الكامل ، الذي سيحدد فعالية اللقاح بين جميع المشاركين في مايو.

ومع ذلك ، قال باندو ريونو ، عالم الأوبئة في جامعة إندونيسيا ، إن التجربة السريرية للقاح سينوفاك في إندونيسيا يجب أن تستمر بحذر شديد بعد تعليق التجربة في البرازيل.

وأضاف، : "إذا تبين أن هناك آثارًا مميتة من التجربة السريرية للقاح في البرازيل ، فيجب على إندونيسيا إلغاء التجارب هنا ، لكن هذا لا يزال غير مؤكد الآن".

في حين أنه من الشائع تعليق التجارب السريرية ، حث مجلس المراقبة البرازيلي على التحقيق في سبب وفاة المشارك قبل استئناف التجارب.

الشهر الماضي ، وقعت إندونيسيا خطاب نوايا مع AstraZeneca لتأمين 100 مليون جرعة من لقاحاتها في عام 2021.