أول الشتاء.. إزاى تحارب اكتئاب تغير الفصول؟

كتبت فاطمة خليل

اكتئاب تغير الفصول أو الاضطراب العاطفي الموسمي وهو حالة من الاكتئاب الخفيف، لم يتأكد الأطباء بعد من سبب حدوث ذلك، لكن الجمعية الأمريكية للطب النفسي تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء حدوثه هو التغيير في الموسم، حيث يؤدي انخفاض التعرض لأشعة الشمس إلى اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ ويشتكي المصابون به من الكسل وعدم الاهتمام بالأنشطة وصعوبة التركيز، وفي ظل وباء كورونايمكن أن يكون الاضطراب العاطفي الموسمي أكثر صعوبة للناس هذا العام، في هذا التقرير نقدم نصائح وطرق للتعامل مع اكتئاب تغير الفصول، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

إزاي تحارب اكتئاب تغير الفصول ؟



احصل على إضاءة كافية



السبب الذي يجعل الناس يعانون من اضطراب اكتئاب الشتاء هو قلة ضوء النهار يمكن أن يؤثر الانخفاض الموسمي في الضوء خلال فصل الشتاء على شعور الشخص.

يقول الخبراء إن الخروج من المنزل حتى لبضع دقائق عندما تكون الشمس ساطعة يمكن أن يحسن حالتك.

جدول نوم ثابت



لا يؤثر التعرض الأقل لأشعة الشمس على الحالة المزاجية فحسب، بل يؤثر أيضًا على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يجعل الناس يشعرون بمزيد من الخمول والنعاس.

يمكن أن يساعد الحفاظ على جدول نوم ثابت عادات النوم الجيدة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، تعزز ساعتك الداخلية التي تذكر المخ بوقت إطلاق دورة اليقظة والنوم في الجسم.

قلل من تناول الكافيين ، واضبط درجة حرارة غرفتك على درجة حرارة معتدلة ومارس الرياضة يوميًا لتحسين دورة النوم.

مارس اليوجا



إذا كنت غير متأكد من نوع النشاط البدني الذي يجب أن تختاره، مارس تمارين اليوجا، وأظهرت الدراسات أن اليوجا لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية والقلق والاكتئاب، تؤثر اليوجا على وعي العقل والجسم وهي أداة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي.

ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة



يساعد البقاء على اتصال مع أصدقائك وعائلتك على المدى الطويل في التعامل مع الاكتئاب يمكن أن يؤدي التغيير في الطقس على قمة التباعد الاجتماعي إلى زيادة فرص الشعور بالعزلة، مما قد يؤثر سلبًا على صحتك العقلية.

تواصل مع أصدقائك على مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية وتناول موعدًا افتراضيًا لتناول القهوة والعشاء معهم قد يكون هناك العديد من الأشخاص في مجموعتك الذين قد يشعرون بنفس الشعور الذي تشعر به يمكن للحديث عن تجاربك معهم أن يجعلك تشعر أنك وحدك وبتواصل أقل.

رائحة الزيوت العطرية



شم الزيوت العطرية طريقة طبيعية لتهدئة العقل والجسم وفقًا للدراسات ، يمكن أن تؤثر رائحة الزيت العطري على منطقة الدماغ المرتبطة بالعواطف.

من المعروف أن زيت النعناع يعزز الحالة المزاجية ويقلل التعب ، كما أن زيت اللافندر يعزز النوم العميق ويقلل زيت البرتقال من الشعور بالقلق.