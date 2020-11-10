رحلة علماء بيونتيك الألمانية مع فايزر للوصول للقاح كورونا

كتبت فاطمة خليل

نجحت شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية فى تطوير لقاح أظهرت تجارب المرحلة الثالثة نجاحه بنسبة 90%، وبحسب ما ذكر موقع دويتشه فيله الألمانى " deutsche welle" فإن "Lightspeed" هو اسم المشروع الذى أطلقته شركة BioNTech الألمانية فى منتصف يناير الماضى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا كانت تتحرك بهذه السرعة تقريبًا منذ ذلك الحين.

وعادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات من ثمانى إلى عشر سنوات ، ولكن قد يستغرق الأمر من الباحثين فى مدينة ماينز الألمانية حوإلى عام تقريبًا للحصول على الموافقة على لقاحاتهم فى الولايات المتحدة.

فى يناير، عندما كان الفيروس التاجى مستشريًا فى الصين ولم يكن أى شخص فى ألمانيا يشعر بالقلق الشديد من الوباء، ركز الرئيس التنفيذى لشركة BioNTech أوجور شاهين والمدير الطبى أوزليم توريسي، ، أبحاثهما على لقاح ضد فيروس كورونا. بحلول الربيع، بدأوا تجارب المرحلة 1/2.

قبل ذلك ، كان الأطباء والباحثون منشغلين بالتركيز على علاجات السرطان لا تكون الطفرة الجينية للخلايا هى نفسها تمامًا أبدًا فى أى اثنين من مرضى السرطان، لذا فقد عملوا على نظرية أن العلاجات الموحدة مثل الجراحة والعلاج الكيميائى والإشعاعى أقل فعالية. يتمثل نهج BioNTech فى أن المرضى يحتاجون إلى علاج مخصص لاحتياجاتهم الفريدة.

يستخدم شاهين وتوريسى قدرة جسم الإنسان على الدفاع عن نفسه من البكتيريا وألفيروسات إنهم يهدفون إلى تطوير علاج مناعى يحفز آليات الشفاء الذاتى ويحفز "قوة الشرطة الداخلية" فى الجسم لإبطال الأورام الخبيثة.

تخطط شركة BioNTech وشريكتها الأمريكية ، Pfizer ، للتقدم بطلب للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ فى الولايات المتحدة.

تشير البيانات الصادرة عن شركات الأدوية يوم الاثنين إلى أن اللقاح فعال بنسبة 90٪ فى تكوين مناعة ضد فيروس كورونا إذا استمرت هذه النتائج ، فسيضع هذا الشركات فى المقدمة فى السباق للحصول على لقاح.

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية عملية الموافقة على لقاح ألفيروس التاجى من BioNTech وPfizer فى أوائل أكتوبر يتم اختبار اللقاح حاليًا فى دراسة شملت عشرات الآلاف من المشاركين، وفقًا لوكالة الأدوية الأوروبية من أجل تسريع العملية ، تتم مراجعة النتائج المؤقتة باستمرار حتى تكون هناك نتائج كافية لاتخاذ قرار بشأن الموافقة.