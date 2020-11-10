رئيس فايرز الأمريكية يكشف عن موعد التقدم لتسجيل اللقاح رسميا لـ FDA

كتبت هند عادل

كشف ألبرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية والتي أعلنت عن نتائج فعالة إيجابية من المرحلة الثالثة والنهائية لتجارب لقاح كورونا ،أنه لا يمكن التقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بناءً على نتائج الفعالية هذه وحدها، هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من البيانات حول السلامة، قائلا " نحن مستمرون في تجميع بيانات السلامة هذه كجزء من دراستنا السريرية المستمرة" .

وأوضح بورلا في بيان عبر الموقع الرسمي للشركة أنه تم تقدير متوسط ​​شهرين من بيانات السلامة بعد الجرعة الثانية والأخيرة من اللقاح المرشح المطلوب بموجب إرشادات إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للحصول على ترخيص محتمل لاستخدام الطوارئ سيكون متاحًا بحلول الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

وأضاف قائلا: " المرحلة المتأخرة من دراسة لقاحنا المحتمل لفيروس كورونا تم العثور على اللقاح المرشح ليكون أكثر فعالية بنسبة 90 ٪ في الوقاية من كورونا في المشاركين دون دليل على الإصابة السابقة بـ SARS-CoV-2 في تحليل الفعالية المؤقت الأول.

مؤكدا أن النتائج تظهر أن اللقاح القائم على mRNA يمكن أن يساعد في منع فيروس كورونا لدى غالبية الأشخاص الذين يتلقونه وهذا يعني الاقتراب خطوة واحدة من إمكانية تزويد الناس في جميع أنحاء العالم باختراق تمس الحاجة إليه للمساعدة في وضع حد لهذا الوباء العالمي.

مشيرا إلى أنه يتم إمداد البيانات لإظهار أنه يمكن تصنيع اللقاح باستمرار لتلبية معايير الجودة، بجانب أن الكفاءة والأمان والتصنيع المتسق هي المتطلبات الثلاثة اللازمة قبل أن يتم التقديم بطلب للحصول على إذن.

معلنا أن الأسابيع المقبله ستشهد اعلان تحديثات إضافية عن تجارب اللقاح والتواصل مع الأجهزة التنظيمية للتأكيد على امانه وفعاليته.

من جهة أخرى أكد أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكية "إنه يوم جيد حقًا لأبحاث الطب الحيوي بعد التوصل لنتيجة تجارب لقاح فايزر المحتمل لكورونا والتي تبين إنها تزيد عن 90٪ ، وهو أمر غير عادي وسيكون له تأثير كبير على كل ما نقوم به فيما يتعلق بفيروس كورونا ".

وفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" أوضح فوسى أنه في الأسابيع المقبلة، ستظهر المزيد من البيانات من المحتمل ألا تكون إيجابية بشكل مبهج قد يعمل اللقاح بشكل أفضل في بعض المجموعات أكثر من مجموعات أخرى قد تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة تحد من استخدامه بما في ذلك الآثار الجانبية النادرة التي تستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تظهر ويجب تخزين اللقاح في درجات حرارة منخفضة للغاية ، وهو تحد لوجستي سيجعل التوزيع أصعب وأبطأ.

ووفقا للتقرير أوضح مدير المعهد الوطنى للحساسية الأمريكية بغض النظر عن العوائق، من الأفضل أن يكون لديك لقاح يبدو فعالاً أكثر من اللقاح غير الفاعل والاعتقاد بأن هناك لقاحًا قادمًا يسمح للناس في جميع أنحاء العالم بوضع تصور لوضع حد لإجراءات وتضحيات التباعد الاجتماعي و ارتداء قناع لبضعة أشهر أخرى ، وليس لبضع سنوات أخرى.