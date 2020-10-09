56 مدرسة جديدة بإجمالى 819 فصلا تدخل الخدمة فى سوهاج بتكلفة 347 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول

الإنسان المصرى أهم وأغلى ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات، ومصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وثقافيًا وعلميًا، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة منذ توليه مهام المسئولية قبل ست سنوات، ولأن النظام التعليمى من الركائز الأساسية الذى عمل الرئيس السيسى على تطويرها خلال السنوات الماضية.

وقد شهدت محافظة سوهاج اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التى تساعد بشكل كبير على التنمية هى مشروعات الأبنية التعليمية وهذا لأسباب متعددة من أهمهما أنه إذا صلحت العملية التعليمة صلح كل شيء.

القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة اهتمت على نطاق واسع بتحديث وتطوير العملية التعليمية والاهتمام وصل أيضا إلى القرى بمحافظات الصعيد هذه المشروعات التعليمية جاءت ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذى يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر".

"اليوم السابع" يقدم أهم المشروعات المنتهية بقطاع التعليم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمراكز سوهاج المختلفة والتى ضمت طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلته وأخميم ومركز سوهاج والمنشاة والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام وحى الكوثر بتكلفة بلغت ما يقرب من 347 مليونا و600 ألف جنيه.

وقد بلغ إجمالى تلك المدارس والتى أصبحت جاهزة لدخول الخدمة 56 مدرسة بإجمالى 819 فصلا دراسيا وجملة المرافق بها والتى تم توصيلها فعليا 31 مليونا 600 ألف جنيه.

جاءت تلك الأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية طبقا لخطة موضوعة، ويتم استهداف القرى والمراكز مع الاستمرار فى عملية بناء البنية التحتية، وأن فى عهد الرئيس السيسى تشهد محافظات الصعيد طفرة كبيرة فى تطوير كبير فى المنظومة التعليمية.

ومن المدارس التى تم إنشائها إلى المدارس التى خضعت لعملية الصيانة، ومنا صيانة عاجلة وصيانة لمدارس التعليم الفنى ومدارس التعليم العام بإجمالى 142 مدرسة بتكلفة 83 مليونا و50 ألف جنيه.