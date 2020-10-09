اليوم السابع
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5 إرشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا.. إنفوجراف

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:09 م
5 إرشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا.. إنفوجراف فيروس كورونا - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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سلطت وزارة الصحة الضوء على عدد من الإرشادات الهامة للتخلص من الشعور بالقلق تجاه انتشار فيروس كورونا، والذى ضرب العديد من دول العالم  في  في موجته الثانية بأعداد كبيرة، وفى ظل محاولات الدول البحث عن لقاح ودواء لذلك الوباء.

 

 

وزارة الصحة، نشرت  عبر حسابها بموقع تويتر،  "إنفوجراف " يحتوى على عدد من الارشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة كورونا، وهى كالتالي: "اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، خاصة كغسل الأيدي باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الشائعات، والبحث عن لأخبار كورونا من مصادر موثوقة مرة أو مرتين في اليوم فقط، ودعم الأطفال والاهتمام بهم وممارسة أنشطة ممتعة معهم، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة التواصل مع الأطباء النفسيين". 

إرشادات وزارة الصحة المصرية للتغلب على القلق تجاه أزمة كورونا
إرشادات وزارة الصحة المصرية للتغلب على القلق تجاه أزمة كورونا

 

من جانب أخر ، نفت وزارة الصحة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية،  مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة التي تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الأنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكافة المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنوياً، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


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الموجه الثانية

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