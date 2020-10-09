نقابة الأطباء بالدقهلية تنعى الشهيد رقم 37 أخصائى آشعة بسبب كورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 37 فى الفريق الطبي بالدقهلية، الدكتور أيمن رمضان أخصائي الآشعة بمستشفى السنبلاوين العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأشار الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، إلى أن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

وأضاف أنه يعمل أخصائي آشعه بمستشفى السنبلاوين العام، وتم حجزه داخل مستشفى السنبلاوين العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ ثلاثة أيام بعد نقص الأكسجين بالجسم، وتوفى صباح اليوم، ويعد هو الشهيد رقم 37 فى الفريق الطبي بالدقهلية، وذكر أنه سوف يتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسه.

وطالب نقيب الأطباء الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لان الفيروس مازال موجود، ولم ينتهي ويضرب جميع الفئات العمرية ولابد من اتخاذ الحظر والتباعد الاجتماعى.

وقد وجه خالص التعازي لأسرة الشهداء بالفريق الطبي، ودعا للجميع بالشفاء وزوال تلك الغمة التى خلت على العالم كله.