اليوم السابع
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خالد صلاح
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نجاة مسنة من الموت رغم انهيار سقف منزل عليها فى طنطا .. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:41 م
نجاة مسنة من الموت رغم انهيار سقف منزل عليها فى طنطا .. صور المنزل المنهار
الغربية فريق المحافظات

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انقذت العناية الألهية سيدة مسنة من الموت، إثر انهيار سقف منزلها عليها بمنطقة كفرة مليم بتل الحدادين ثان طنطا بمحافظة الغربية، وانتقل مسئولى الحى وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف أحد المنازل بمنطقة كفرة مليم بتل الحدادين بثان طنطا.

 

وبالفحص تبين انهيار سقف منزل مكون من دور واحد على سيدة مسنة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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