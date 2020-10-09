اليوم السابع
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نائب الرئيس الأمريكى يلغى زيارته إلى ولاية إنديانا رغم تأكيد عدم إصابته بكورونا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:00 ص
نائب الرئيس الأمريكى يلغى زيارته إلى ولاية إنديانا رغم تأكيد عدم إصابته بكورونا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
وكالة الانباء الاسابنية (إفي)

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قرر نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إلغاء رحلته المقررة إلى إنديانا، رغم تأكيد المتحدث باسمه أنه ليس مريضا ولم يصب بكورونا، نافيا بذلك أى شكوك حول ما إذا كان قد أصيب بالفيروس.

 

كان مكتب بنس قد أعلن الثلاثاء أن نائب الرئيس وقرينته كارين بنس، سينتقلان الجمعة إلى إنديانابوليس فى ولاية إندينا التى كان حاكما لها بين 2013 و2017، من أجل دعم حملة الجمهوريين فى انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

 

إلا أن مكتبه أعلن الخميس أن الزيارة تأجلت وأن "نائب الرئيس يتطلع لإعادة إدراج هذه الرحلة فى المستقبل القريب"، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.

 

وأوضح ديفين أومالى المتحدث باسم بنس لاحقا للصحفيين أن "لا أحد متوعك، لم تأت أى نتائج إيجابية لاختبارات كورونا".

 

وتزايدت حالات الإصابة بالمرض فى البيت الأبيض منذ كشف مصادر محلية لمعلومات حول إصابة المستشارة الرئاسية هوب هيكس مساء الخميس.

 

بعدها بقليل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فجر الجمعة إصابته هو الآخر وكذلك قرينته ميلانيا ليودع فى نفس اليوم مستشفى والتر ريد العسكرى بماريلاند فى ضواحى واشنطن العاصمة حتى الجمعة حين نقل إلى البيت الأبيض حيث لا يزال فى العزل الصحي.

 

 


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بنس

ولاية إنديانا

دعم ترامب

الانتخابات الامريكية

أمريكا

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