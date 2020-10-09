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منع التجمعات بمصيف بلطيم في كفر الشيخ حفاظا على سلامة المواطنين.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:58 ص
منع التجمعات بمصيف بلطيم في كفر الشيخ حفاظا على سلامة المواطنين.. صور
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الجمعة، أعمال غلق المصيف أمام زائريه إلا المقيمين به، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لمنع التجمعات ونزول الشواطئ، بالتعاون مع شرطة المصيف، حفاظا على سلامة وصحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة.

جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والنقيب ياسر أبو العينين، ونواب رؤساء المدينة. وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمنع التجمعات بشواطئ المصيف، حفاظاً على صحة المواطنين، والسماح بتواجد المقيمين بفلل وعشش المصيف المالكين لها، مشدداً على استمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات.

وتفقد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الغلق والتأكد من عدم وجود مصطافين، بداية من شاطئ الفنار وشاطئ النرجس وشاطئ الزهراء وشاطئ السلام وشاطئ الامل وشاطئ الفيروز بالمشاركة مع أفراد الأمن الإداري الخاص بتأمين الشواطئ ، مشدداً على منع تواجد أي من المواطنين على الشاطئ ،وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحرير محضر للمخالفين ، موجهاً باستمرار المتابعة الدورية علي مدار الساعة لجميع شواطئ المدينة .

 

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