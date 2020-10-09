منظمة "نت بلوكس": قطع الإنترنت فى طهران تزامنا مع احتجاجات

كتب أحمد عرفة

ذكرت منظمة "نت بلوكس" - وهي منظمة غير حكومية معنيّة بمُراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أنه تم قطع الإنترنت في طهران تزامنا مع احتجاجات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات على إيران هدفها حرمانها من أموال دعم الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل سياسة الضغط القصوى على نظام إيران، موضحة أن مرشد إيران على خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثورى.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الشعب الإيرانى أكبر ضحايا النظام الإيراني، متابعة: سنواصل السماح للشعب الإيراني بالحصول على المواد الإنسانية.