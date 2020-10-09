منافسة ساخنة بالدائرة الأولى بالمنيا بعد اعتذار مرشح.. 32 يتنافسون على 3 مقاعد

المنيا - حسن عبد الغفار

عقب إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن القائمة النهائية، والتى شملت 32 مرشح بالدائرة الأولى على المقاعد الفردية والتى تضم بندر المنيا ومركز المنيا والمنيا الجديدة، بدأ المرشحون جولاتهم الإنتخابيه فى الدائرة التى إختلفت كثيرا عن الإنتخابات الماضية فقد تم ضم دائرة بندر المنيا مع مركز المنيا وتجرى المنافسة على 3 مقاعد فقط بعد أن كانت تجرى على 6 مقاعد .

وقد أظهرت القائمة النهائية وقوة الصراع بين المرشحين بعد إعتذار النائب علاء السبيعى عن الإستمرار فى المعركة الإنتخابية، وذلك أعطى أمل كبير لعدد من المستقلين ومرشحى الأحزاب الأخرى .

حيث يتنافس 32 مرشح من بينهم نواب حاليين، وهم سيد أبو بريدعه والعميد أشرف جمال، والعمدة عثمان وقد دفع حزب مستقبل وطن بثلاثة مرشحين فى الدائرة على المقعد الفردى، وهم أشرف أحمد عبد العزيز، نجل النائب السابق على بدوى شقيق النائب السابق محمد إسماعيل بدوى، والنائب الحالى العمدة عثمان .

فيما يشهد الصراع منافسة قوية نظرا للتكتلات التصويتية التى تشهدها الدائرة والتى تنقسم إلى عدة أقسام شرق النيل والذى فقد منذ دورتين نائبيه يسرى أمين مهنى وفايزة الطهناوى، ويرغب فى إنتزاع كرسى على الأقل والوسط، والذى ينافس فيه مرشحين لمستقبل وطن فى مواجهة المستقلين والجانب الغربى، والذى يوجد به مرشح ونائب حالى، والذى يرغب أيضا فى أن يظل المقعد فى المنطقه الغربية.

فيما تشهد القائمة النهائية للدائرة ترشح سيدتين فقط على الدائرة وهما رباب نصر الشاهد، وصباح محمد محمد عبد العليم، واللتان يدخلان المنافسة فى مواجهة 30 مرشح، بينهم نواب حاليين ومستقلين.

وقد كان بإعتذار النائب الحالى عن الإستمرار فى المعركة الإنتخابية أثرا كبيرا فى إعطاء الأمل فى المنافسة لكثير من المرشحين الذين يخوضون المعركة للمرة الثانية ومن بينهم خالد محمد حسن من مدينة المنيا، وحمادة سليم من مركز المنيا، والنميرى محمد حسين عبد الرحمن، والذى يخوض المعركة للمرة الأولى .

ويبدو المشهد دون أى توقعات حيث يتساوى الجميع فى فرص الفوز بالمقاعد الثلاثة لكن تختلف من قرية لأخرى فى نسب التصويت، حيث يمتلك البعض من المرشحين عدد من القرى ذات الكثافة التصويتية، ومنها قرية بنى أحمد الغربية، وقرية صفط الخمار والبرجاية، وتعد القرى الثلاثة من أكثر القرى تصويتا خلال الدورات الماضية وهى ما يعتمد علية المرشحين فى خوض معركتهم الإنتخابية فى هذه الدورة .

ولقد كان تقسيم الدوائر سببا فى تراجع بعض النواب فى تقديم أوراقهم فى الدورة الحالية منهم حسن العمدة إبن قرية تلة التابعة لمركز المنيا، وشادى أبو العلا ابن قرية المنصورة، رغم قوة تلك القرى التصويتة فى الإنتخابات الماضية.