مقتل 9 باشتباكات بين سجناء في العاصمة الفلبينية

وكالات

لقي 9 سجناء حتفهم فجر الجمعة بعد أعمال شغب في أحد سجون العاصمة الفلبينية مانيلا، إثر وقوع اشتباكات بين عصابتين متنافستين حسب وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الشرطة الفلبينية.

وقالت الشرطة الفلبينية إن أعمال العنف في سجن نيو بيليبيد في مدينة مونتينلوبا قد هدأت وتمت السيطرة عليها بعد نحو ساعتين من اندلاعها.

وقال مكتب السجون (بوكور) إن الشجار العنيف بين السجناء وقع في الجناح الخاضع لإجراءات أمنية مشددة دون المزيد من التفاصيل، في انتظار استكمال التحقيقات وإعداد تقرير رسمي لهذ الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن السجون في الفلبين تعاني من الاكتظاظ المفرط حيث يحتجز السجناء، الذين تتشكل نسبة هامة منهم من المتورطين في تجارة المخدرات، في ظروف شديدة القسوة.