مطران "المارونية" يفتتح كنيسة القديسة تريزيا ويشيد بدور السيسى فى بناء مصر

احتفلت الكنيسة المارونية في مصر، اليوم الجمعة، بإعادة تكريس كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع بالإسماعيلية ودار الرعية الاجتماعية التابع لها، وأكد المطران جورج شيحان رئيس الكنيسة بالنهضة القائمة حاليا في مصر قائلا: "كل ذلك بفضل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وبحسب بيان للكنيسة، ترأس القداس الاحتفالي المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية والرئيس الأعلي للمؤسسات المارونية في مصر والسودان وأفريقيا بمشاركة العديد من الأباء منهم الخوري نادر جورج ، الخورج نبيل هب الريح ، الخوري جوزيف طيره، الخوري فريد مرهج .

وشهد القداس عدد من الترانيم الدينية بقيادة فريق ترانيم كنيسة القديس يوسف المارونية بقيادة الخورج جورج خطار ، كما شارك القداس المونسيور ستيفانو نائب السفير الفاتيكاني بالقاهرة ، والمطران دانيال لطفي مطران الاقباط الكاثوليك بالاسماعيلية، ومجدي الجميل الرئيس الشرفي للمركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام، وجورج ضرغام الامين العام للمركز، انطوان زند ممثل عن وجهاء الطائفة المارونية بالقاهرة .

وقال المطران جورج شيحان خلال الكلمة التي القاها بالاحتفالية اليوم ، :"دعوتي هي الحب ، وهي رسالة القديسة تريزيا الطفل يسوع لنا ، تدعونا لنفعّل دعوتنا ورسالتنا الروحية والإنسانية والاجتماعية ، القديسة تريزيا ألتي احتفلنا بعيدها في الأول من هذا الشهر هي مثال الراهبة التي عاشت للفضائل الرهبانية ، الطاعة والفقر والعفة".

وأضاف شيحان :"نحتفل معكم اليوم ايها الاخوة والاخوات الأعزاء ، ويا أيها السادة الكرام من شرفتمونا لنتشارك معا في إعادة تكريس هذه الكنيسة المباركة ، وإحياء رسالتها ودورها الريادي في خدمة المصلّين والزائرين وكل من يطلب خدمة روحية أو ثقافية او اجتماعية ، وكما انطلقت منذ البداية في أربعينات القرن الماضي مع المثلث الرحمة المطران عمانوئيل فارس واهتمام الخوري الياس شربل الذي سعى بدوره لايجاد هذه الارض وبناء هذه الكنيسة عليها باهتمام المثلث الرحمة المطران بطرس ديب لتكون واحة لقاء وصلاة وخدمة ، ستبقى هذه الكنيسة حاملة لهذا الدور لتتشارك مع أخواتها الكنائس والمؤسسات الروحية والاجتماعية التي تجاوب على احتياجات المواطنين ابناء الاسماعيلية الكرام ".

وتابع "شيحان ": " مصرنا الحبيبة اليوم ، تشهد نهضة عمرانية ليتمكن كل مواطن من إيجاد سكن يليق به ، كما تشهد تطوير شبكة الطرق والمواصلات بين المحافظات والمدن الكبرى ، كما تشهد نهضة علمية وتربوية ، وتطوير الصناعة والانتاج المحلي ومجالات أخرى كثيرة لن نتمكن من تعدادها الآن ، وكل ذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .