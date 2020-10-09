اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 54 رحلة إلى وجهات دولية مختلفة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:38 ص
مصر للطيران تسير 54 رحلة إلى وجهات دولية مختلفة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة، تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، جوبا، نيروبى، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، إربيل، بيروت، البحرين، عنتيبي، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة، الجزائر، كازبلانكا، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبى، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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