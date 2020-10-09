مسؤول إيطالى يحذر من ارتفاع إصابات كورونا اليومية إلى 16 ألفا فى الشتاء

كتبت فاطمة شوقى

حذر مستشار وزارة الصحة الايطالية، فالتر ريتشاردي من تسجيل حالات إصابة بوباء كورونا في فصل الشتاء قد تصل إلى 16 ألف حالة يومية.

وقال أستاذ الصحة العامة والتطبيقية في كلية الطب والجراحة بالجامعة الكاثوليكية في روما، في تصريح "ما حدث منذ يونيو هو تضاعف الحالات كل شهر. لقد كانت لدينا 200 حالة، ثم 400، ثم 800، ثم 1600 والآن لدينا أكثر من 4 آلاف حالة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية

وأضاف "لذلك بعد شهر واحد نخاطر بوجود أكثر من 8000 حالة في اليوم وفي غضون شهرين، عندما تصل الأنفلونزا الموسمية، سيكون لدينا 16000 اصابة يومية بالفيروس".

وقال ريتشاردي إنه نفس ما يحدث فرنسا وحتى في إسبانيا وبريطانيا حاليًا، لقد ارتكبتا نفس الأخطاء التي ارتكبوها، لسوء الحظ"، ألا وهي "التقليل من شأن الوباء في هذه المرحلة الثانية من انتشار العدوى، انها حقيقة يمكن تعميمها على الجميع.

وأصاف ريتشاردى " لا يمكننا الاعتقاد أن الفيروس توقف عن الانتشار، انه فيروس ماكر للغاية يملأ المستشفيات مرة أخرى، ومستشفيات كوفيد-19 في مقاطعتي كامبانيا ولاتسيو ممتلئة تقريبًا وأنا قلق، ليس كثيرًا على العناية المركزة، التي نتحدث عنها باستمرار، بل بشأن اقسام العناية شبه المركزة والتي تكتظ بمرضى معديين يجب علاجهم بطريقة معينة".