مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يزور كنيسة شهداء الوطن بالمنيا: نلت بركة عظيمة

استقبلت كنيسة شهداء الإيمان والوطن فى قرية العور التابعة لإيبارشية سمالوط، مساء أمس، چون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب بارسا خلال الزيارة عن سعادته وتبركه بالزيارة والشهداء في كلمة دونها بدفتر الزوار هناك، قال فيها: "لقد نلت بركة عظيمة أن آتى إلى هذه الكنيسة الرائعة الخاصة بالشهداء، وأن أكون شاهد عيان لها، الله يبارك كل من يأتي إلى هنا".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قام فى منتصف فبراير من عام 2015 ، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا ، لتكرمهم الكنيسة وتضعهم فى مرتبة الشهداء، وتم بناء مزار وكنيسة خاصة بهم فى سمالوط.



جانب من الزيارة (1)



جانب من الزيارة (2)



جانب من الزيارة (3)



جانب من الزيارة (4)



جانب من الزيارة (5)

في سياق متصل، شارك جون بارسا، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية".

كان في استقبال الوفد ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

كما شارك من الوفد الأمريكي خلال الزيارة، سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، و ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، جراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبيثاني كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من الوفد الأمريكي، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والأستاذة هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات.