محكمة أوكرانية تمنع رئيس البلاد من التحدث باللغة الروسية

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أصدرت المحكمة العليا في أوكرانيا قرارا بمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من استخدام اللغة الروسية أثناء تأدية مهامه.

وأشارت المحكمة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، أي الأوكرانية، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

يذكر أن الدعوى ضد زيلينسكي كانت قد رفعت من قبل أحد القوميين، الذي لم يعجبه حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.

ومن جانبها، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع "فيسبوك" في مايو 2019، على محاولة تطبيق القانون الأوكراني لحظر اللغة الروسية على الرئيس الجديد للبلاد فلاديمير زيلينسكي.

وأعربت زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.