اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة أوكرانية تمنع رئيس البلاد من التحدث باللغة الروسية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:12 م
محكمة أوكرانية تمنع رئيس البلاد من التحدث باللغة الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة العليا في أوكرانيا قرارا بمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من استخدام اللغة الروسية أثناء تأدية مهامه.
 
وأشارت المحكمة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، أي الأوكرانية، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.
 
يذكر أن الدعوى ضد زيلينسكي كانت قد رفعت من قبل أحد القوميين، الذي لم يعجبه حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.
 
ومن جانبها، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع "فيسبوك" في مايو 2019، على محاولة تطبيق القانون الأوكراني لحظر اللغة الروسية على الرئيس الجديد للبلاد فلاديمير زيلينسكي.
 
وأعربت زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.

فلاديمير زيلينسكي

اوكرانيا

اللغة الاوكرانية

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة