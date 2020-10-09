اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:10 م
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ونصف تذكرة لمن تجاوز الـ60 ..

محافظ الإسكندرية يقرر ركوب كل من تجاوز الـ70 وسائل النقل العام مجانا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:05 م
محافظ الإسكندرية يقرر ركوب كل من تجاوز الـ70 وسائل النقل العام مجانا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب السادة المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا ال 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.
 
كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا ال 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.
 
وأوضح المحافظ، فى بيان له اليوم،أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنية الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية. 
 
وأكد أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.
 
 

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