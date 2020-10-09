اليوم السابع
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مجلس مدينة نجع حمادى: قمنا بإخلاء الأهالى من منازلهم بعد واقعة تسرب غاز الكلور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:29 ص
مجلس مدينة نجع حمادى: قمنا بإخلاء الأهالى من منازلهم بعد واقعة تسرب غاز الكلور جانب من المداخلة
إبراهيم سعيد

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كشف عبد الله الخبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، أنه تم إخلاء الأهالى القريبين من محطة مياه "نجع قابول"، بمحيط 300 متر،عقب واقعة تسريب غاز الكلور من محطة المياه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدنى، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الأهالى بكل هدوء حتى لا يفزعون.

وأضاف "الخبير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن محطة المياه مقامة قديماً وهى الآن وسط كتلة سكانية، لافتاً إلى أن المواطنين تفهموا الأمر وقاموا بإخلاء منازلهم، وتابع:"المحافظة وفرت كافة المستلزمات الطبية اللازمة وأسطوانات الأكسجين".

من جانبه أكد محمد حسان، أحد المصابين نتيجة تسرب غاز الكلور، في اتصال هاتفى آخر، أن حالة الاختناق جراء استنشاق غاز الكلور كانت شديدة جداً، وتابع:" حالة الاختناق كانت شديدة لدرجة أنها تسببت في ..الناس كانت بتجرى وفيه ناس خلعت هدومها من شدت الاختناق".


نجع حمادى

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وائل الابراشى

قنا

تسرب غاز الكلور

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