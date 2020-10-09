الدقهلية شريف الديب

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة مجتمعية للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بمشاركة الشباب أبناء المحافظة للقيام بالرسم على الحوائط والجدران وإظهارها بشكل حضارى يليق بأبناء محافظة الدقهلية

وأوضحت هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة أنه بدأ تنفيذ مبادرة المحافظ بمشاركة الشباب أعضاء فريق من الشباب بعدد 20 شابا وفتاة، بإشراف منسقى الفريق كل من محمود عماشة منسق عام، وولاء فاروق منسق مساعد الفريق.

وأضافت أنه تم التنسيق مع المجتمع المدنى، لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمون اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت أعمالها فى شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، وتستكمل أعمالها على مدار الأيام القادمة بباقى الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدنى لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة من أجل أن يتم تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن مشاركات الشباب الواعد فى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدنى بالدقهلية فى مثل هذه المبادرات، تؤكد عظمة الانتماء لدى أبناء المحافظة بصفة خاصة والشباب المصرى جميعا بصفة عامة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدنى مع الدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (4)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (5)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (6)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (7)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (8)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (1)



مبادرة شبابية للرسم على الجدران للارتقاء بالمظهر الحضارى لشوارع الدقهلية (2)