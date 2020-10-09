"عين شمس " تنظم غدا مؤتمر تطوير التعليم الجامعى الدولى بكلية التربية

كتب محسن البديوى

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية ، جامعة عين شمس ، غدا السبت ، المؤتمر الدولي الثالث عشر، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة القوى العاملة ووزارة الدولة للانتاج الحربي ووزارة الصناعة وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء - أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا - المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، و يعقد المؤتمر تحت بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر.

يرأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتورة زينب محمد حسن خليفه مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.

وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحه كورونا- دور الجامعات التكنولوجيه في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدرة التنافسية - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الاعمال - آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية.