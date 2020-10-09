اليوم السابع
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ضبط 8 أشخاص تشاجروا بالحجارة بالمنيا بسبب "لعب العيال"

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:15 م
ضبط 8 أشخاص تشاجروا بالحجارة بالمنيا بسبب "لعب العيال" حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي مشاجرة بالمنيا، وقعت بسبب لعب العيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان البعض روج شائعات عن حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا ، وإضطلاع أحد أطراف المشاجرة بالتجمهر أمام منزل الطرف الآخر وقذفها بالحجارة وإتلاف بعض نوافذها بتحريض من آخرين.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بالمنيا بين طرفين "8 أشخاص"، بسبب خلافات الجيرة على إثر لهو الأطفال تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بالأيدى والتراشق بالحجارة ، مما نتج عنه حدوث إصابات بالطرفين "كدمات وإصابات سطحية" .

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم جميعاً ، وبالعرض على جهات التحقيق أبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح حفاظاً على أواصر الجيرة ، وتم أخذ التعهد اللازم على الطرفين بعدم تعرض كلٍ منهما للآخر، وتم صرفهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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