ضبط 13 مهاجرا غير شرعى داخل صناديق من الورق المقوى بأمريكا.. صور

كتب هيثم سلامة

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على 13 مهاجرا غير شرعى داخل صناديق من الورق المقوى في شاحنة صغيرة في ولاية تكساس بعد عبورهم الحدود من المكسيك.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أنه عثر على المهاجرين داخل الصناديق التى تم إغلاقها بشريط لاصق عند نقطة تفتيش شمال على طريق سريع فى 3 أكتوبر الماضى.



مهاجر غير شرعى فى صناديق كارتون

وأوضح التقرير أنه أثناء تفتيش السيارة نبه كلب بوليسى ضباط حرس الحدود إلى مؤخرة الشاحنة، حيث اكتشفوا عدة صناديق محكمة الغلق ليتم العثور على المهاجرين مختبئين داخلها.



القبض على المهاجرين غير شرعيين



صناديق الكارتون مغلقة بشريط لاصق

وأشار التقرير إلى أنه ألقى القبض على المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات المكسيك والسلفادور وهندوراس والإكوادور، وتظهر الصور شخصين على الأقل، رجل عارى الصدر وامرأة فى أحد الصناديق، بالإضافة إلى مواطن أمريكى كان يقود الشاحنة المستأجرة لكن لم يتم التعرف عليه بعد.

واستطرد التقرير أنه لم يكن أى من المهاجرين يرتدى معدات الحماية الشخصية لكن تم فحصهم طبيا ولم يكونوا بحاجة إلى مزيد من العناية الطبية.

وقال ماثيو جيهوداك، رئيس دوريات حرس الحدود الأمريكية فى لاريدو، "على الرغم من زيادة إصابات كوورنا بين المحتجزين، لا يزال المهربون يزاولون نشاطهم حيث يستغلونهم من أجل الربح".

وأضاف "هذه الظروف اللا إنسانية تتعارض تمامًا مع كل ممارسة يتبعها بلدنا لمنع انتشار كورونا COVID-19 وتعرض مجتمعنا لخطر الإصابة".