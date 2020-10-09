صور.. انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مارثون الشباب للدراجات بمدينة دمنهور بالبحيرة، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تحت شعار "شباب مصر بيهنى في يوم النصر".

شارك فى المارثون اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلى أكثر من 300 شاب وفتاة من مراكز الشباب.

وانطلق مارثون الدراجات من ميدان الشهداء بمدينة دمنهور حتى الكوبرى الدولى مرورا بشوارع المدينة فى أجواء احتفالية مبهجة.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية وسط بث الأغانى الوطنية التى تفاعل معها الشباب بشكل لافت للنظر.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الرياضية من أجل رفع وعى الشباب بمختلف الأعمار وتنمية مهارتهم الإبداعية، مضيفا أن هدف هذه الفاعلية التى تم تنفيذها تحت رعاية وزير الشباب اشرف صبحى تعميق الروح الوطنية لدى الشباب وتذكيرهم ببطولات القوات المسلحة التى جاهدت لتحقيق الانتصارات فى حرب اكتوبر وتحرير الأرض المصرية من براثن الأعداء.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أنه تم تنظيم عدة فعاليات بمراكز الشباب احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر التى عبرت عن قوة وإرادة الشعب المصرى، لافتا إلى ضرورة استلهام الشباب لقيم حرب أكتوبر العظيمة من أجل تحقيق الانتصارات فى كل المجالات وكذلك الاعتزاز بإنجازات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (1)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (2)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (3)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (4)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (5)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (6)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (7)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (8)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (9)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (10)



انطلاق ماراثون الشباب للدراجات بالبحيرة احتفالا بنصر أكتوبر (11)