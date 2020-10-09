صور.. إعصار"دلتا" العنيف يقترب من ولاية لويزيانا الأمريكية ويقتلع الأشجار

كتب وكالات

وصل إعصار دلتا إلى ولاية لويزيانا، والتي استعدت للاعصار بإخلاء الشوارع من المارة ووضع أكياس الرمل ومع ذلك اقتلعت الرياح الشديدة الأشجار وتسببت في اضرار مادية ، وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترمب وافق على إعلان حالة الطوارئ فى ولايتى (لويزيانا) و(ميسيسيبي) بسبب إعصار (دلتا) الذى استعاد قوته ليصل إلى الدرجة الثالثة.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن قرار ترامب "يخول لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة فى حالات الكوارث التى تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التى تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين".

ويأتى ذلك فى وقت استعاد فيه الإعصار (دلتا) اليوم الخميس قوته ليصل إلى الدرجة الثالثة فيما ن المتوقع أن يضرب ولاية (لويزيانا) الأمريكية غدا الجمعة مصحوبا بظروف جوية "تهدد للحياة".

وحسب توضيحات نشرها المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير على موقعه الرسمى فإن "دلتا لا يزال لديه قوة هائلة فى المنطقة الغربية من خليج المكسيك".

وأشار إلى أن "الظروف العصيبة والعواصف التى تهدد الحياة من المتوقع أن تبدأ على طول أجزاء من ساحل الخليج الشمالى يوم الجمعة".



اجلاء السكان من ولاية لويزيانا الامريكية



إزالة الاشجار التى سقطت جراء الرياح الشديدة



اغلاق المحال التجارية



الرياح تتشكل قبالة لويزيانا



الرياح تقتلع الاشجار