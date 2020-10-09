دراسات تكشف أن فيروس COVID-19 له تأثير طويل الأمد أثناء الحمل

أظهرت دراسة وطنية بقيادة جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أنه يمكن أن تطول أعراض النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19، بحيث تستمر شهرين أو أكثر لربع النساء للمشاركات فى الدراسة.

في أكبر دراسة حتى الآن لـ COVID-19 بين النساء الحوامل غير المصابات بالمستشفى، حلل الباحثون المسار السريري ونتائج 594 امرأة ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2 أثناء الحمل.

ووجدوا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للنساء الحوامل كانت السعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والحمى، ونصف المشاركين ما زالوا يعانون من الأعراض بعد 3 أسابيع و25 ٪ ظهرت عليهم الأعراض بعد 8 أسابيع.

ووفقًا لنتائج الدراسة التى نشرت في مجلة طب التوليد وأمراض النساء "Obstetrics & Gynecology"، وجد أن الحوامل المصابات بـ COVID-19 يمكن أن يتوقعن وقتًا طويلاً مع ظهور الأعراض"، وهذا ما قالته المؤلفة الكبيرة فانيسا إل جاكوبي، دكتوراه في الطب، MAS، نائبة رئيس قسم الأبحاث في قسم التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في UCSF، ومحقق رئيسي مشارك في دراسة الحمل الوطنية، و" يمكن أن تستمر أعراض COVID-19 أثناء الحمل لفترة طويلة، ويكون لها تأثير كبير على الصحة والعافية."



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ووفقًا للباحثين، فهذه الدراسة جارية في الولايات المتحدة للنساء الحوامل أو حتى 6 أسابيع بعد الحمل ولديهن حالة مؤكدة أو مشتبه بها من COVID-19، تم إطلاقها فى 22 مارس 2020.

في حين ركزت الأبحاث السابقة حول عدوى -CoV-2 أثناء الحمل في المقام الأول على المرضى في المستشفيات، ركز التحليل الجديد على المرضى المتنقلين، الذين يمثلون الغالبية العظمى من البالغين المصابين بالفيروس.

أثبت المشاركون في الدراسة نتائج إيجابية بين 22 مارس و10 يوليو، وكان متوسط ​​أعمارهم 31 عامًا، شكل العاملون في مجال الرعاية الصحية ما يقرب من ثلث الحالات، وكان المشاركون متنوعين جغرافيا، وكان 31٪ من المشاركين كانوا من اللاتينيين، و9٪ من السود، وكان متوسط ​​عمر الحمل وقت التسجيل في الدراسة حوالي 24 أسبوعًا.

وجد الباحثون العديد من الأعراض الشائعة لـ COVID-19، ولكن أيضًا الأعراض المرتبطة بالفيروس كانت معقدة بسبب تداخل أعراض الحمل الطبيعي، بما في ذلك الغثيان والتعب والاحتقان، تضمنت النتائج التي توصلوا إليها ما يلي:

كانت الأعراض الأولية الأولية هي السعال (20 في المائة) والتهاب الحلق (16 في المائة) وآلام الجسم (12 في المائة) والحمى (12 في المائة). بالمقارنة ، تحدث الحمى في 43 في المائة من المرضى غير الحوامل في المستشفى؛ و كان فقدان حاسة التذوق أو الشم هو العَرَض الأول لدى 6٪ من النساء الحوامل.

وتشمل الأعرا ض الأخرى ضيق التنفس، سيلان الأنف، العطس، الغثيان، التهاب الحلق، القيء، الإسهال، أو الدوخة.

60٪ من النساء لم تظهر عليهن أعراض بعد 4 أسابيع من المرض، ولكن بالنسبة لـ 25٪، استمرت الأعراض لمدة 8 أسابيع أو أكثر؛ وكان متوسط ​​الوقت اللازم لحل الأعراض 37 يومًا؛ وشملت الحالات الطبية لبعض المشاركين ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري قبل الحمل، والربو، وأمراض القلب، وأمراض الغدة الدرقية، والقلق والاكتئاب.