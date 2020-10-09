اليوم السابع
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دبلوماسي أوروبي يؤكد انقلاب الموازين العسكرية في كاراباخ بسبب تدخل تركيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:39 ص
دبلوماسي أوروبي يؤكد انقلاب الموازين العسكرية في كاراباخ بسبب تدخل تركيا الحرب بين أرمينيا وأذربيجان
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن دبلوماسي أوروبي أكد أن تدخل تركيا عسكريا في كاراباخ قلب موازين القوى على الأرض. ودعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجرونى قرا باغ إقليم أرميني وليس أذربيجان، حيث إن الأرمن فى الأقليم يمثلون أغلبية على عكس ما يزعم فى أذربيجان.

وأضاف الرئيس الأرمينى أنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتى تم تقسيم الدول والأمم إذ حدث صراع بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وغيرها، وكان الإقليم مستقلا، وعقب الانهيار كان لسكان الإقليم حرية تقرير المصير.

وأكد أنه لا يوجد فى الإقليم أغلبية من سكان أذربيجان، التى تريد ضمه من دون أى سبب، ولا أعلم ماذا يريدون "هم يريدون تطهير عرقى للأرمن".


أذربيجان

أرمينيا

موسكو

كاراباخ

حرب ارمينيا واذربيجان

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