خبير سيارات يكشف المدة اللازمة لتحويل 1.8 مليون سيارة إلى الغاز الطبيعى

كتب عامر مصطفى

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات إن رؤية الدولة 2030 تتحدث عن الشباب والبيئة والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا أكثر من 30 مليار دولار من المحروقات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية، بالإضافة إلى احتلال القاهرة منصات التتويج فى التلوث على العالم ما يؤثر سلبًا على المواطن المصرى، وحول مدة تطبيق هذه المبادرة، قال: "إذا كانت الدولة تستهدف تحقيقها خلال سنتين، فإن تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعى يستغرق 5 ساعات، ليكون الوقت الإجمالى اللازم لتحويل 1.8 سيارة هو 9 ملايين ساعات عمل، وبقسمة هذا العدد على 8 ساعات عمل يومية، فإننا سنكون ملزمين بتوفير 3750 فنى على درجة عالية من التدريب، ويجب أيضًا توفير مراكز تحويل السيارات، والدولة تعمل على دراسة الوضع".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon: "لذلك يتجه رئيس الدولة بعد اكتشاف حقل ظهر الذى تسبب فى وجود وفرة تقترب من 3 تريليونات متر مكعبة من الغاز".

وتابع، أن عمل السيارات بالغاز الطبيعى يوفر 60% من تكلفة العمل بالبنزين، لكن يشترط أن تكون السيارة مهيأة لهذا الأمر، فلو قلت كفاءة المحرك عن 70% فلن يمكن أن تحول السيارة للعمل بالغاز.

ولفت إلى أن البيئة المصرية تحتوى على كميات كبيرة من الملوثات، وهو ما تهدف إليه مبادرة عمل السيارات بالغاز الطبيعى، بواقع 1.8 مليون سيارة، وهو ما يسبق خطوات عديدة مثل البنية التحتية بداية من الإسكندرية حتى أسوان، موضحًا أن مصر بها 207 محطات تموين بالغاز وهو عدد غير كافٍ على الإطلاق: "نحتاج لمحطة وقود واحدة لكل 1000 سيارة، وهو ما تستهدف الدولة المصرية تحقيقه".