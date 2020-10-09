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حملة لإزالة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية فى مدينة المنيا.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:36 م
حملة لإزالة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية فى مدينة المنيا.. صور حملة لإزالة الملصقات
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، بإزالة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية من على المدارس والمنشآت الحكومية وأعمدة الإنارة والمقاعد العامة للحفاظ على المظهر الجمالى للحى، والتأكيد على تركيب غطاء لغرفة تليفونات بشارع طه حسين، وقام حى شمال بإزالة الملصقات من على  المدارس والمقاعد الخاصة بالمواطنين ومن شوارع المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

 

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا، بالحفاظ على المظهر الجمالى للمدن وتكثيف حملات الإزالة ورفع القمامة من الشوارع كذلك الاستمرار فى الحملات التموينية وضبط الأسواق .

 

يذكر أن محافظة المنيا تشهد خلال الأيام القادمة الماراثون الانتخابى فى 6 دوائر انتخابية والتى تشهد منافسة شرسة بين المرشحين.

حملة لإزالة الملصقات (1)
 
حملة لإزالة الملصقات (2)
 
حملة لإزالة الملصقات (3)
 
حملة لإزالة الملصقات (4)

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