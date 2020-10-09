اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:36 م
خالد صلاح
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حرائق ضخمة فى مناطق متفرقة من إسرائيل ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:30 م
حرائق ضخمة فى مناطق متفرقة من إسرائيل ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية حرائق فلى اسرائيل - ارشيفية
أ ش أ

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اندلعت عدة حرائق، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بأنحاء إسرائيل، ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماعًا عاجلًا ودرس طلب مساعدة دولية للسيطرة على النيران.
 
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو- في بيان له- إن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى مشاورات بخصوص الحرائق التي نشبت في البلاد بحضور كل من وزير الأمن الداخلي والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين".. حسبما أفادت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية. 
 
وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء تلقى إيجازًا قدمه رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ، وطلب التأكد من استخدام جميع الموارد المتوفرة لديه ومن أنه سيتم النظر في تلقي المساعدات الدولية عند الحاجة".
 
من جانبه، أشاررئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ إلى أنه "لا داعي لمساعدات دولية حاليًا، وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في إخماد الحرائق".
 
يُشار إلى أن حريقا كبيرا اندلع، اليوم، في منطقة مفتوحة شمالي القدس في الأشجار والنباتات، وامتد باتجاه قرية "أورانيم" وتم إخلاء حوالي 500 عائلة من البلدة، واشتعلت النيران في عدد من المنازل وألحقت بها أضرارا، وتوجهت عشرة أطقم إطفاء كبيرة إلى الموقع، تساعدها طائرات هيئة الإطفاء والإنقاذ، ولم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن، حيث يستمر رجال الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب، التي تشتد بسبب الظروف الجوية.
 

اسرائيل

حرائق اسرائيل

حرائق باسرائيل

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