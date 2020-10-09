حجم الاستثمارات بأسوان وصلت لـ85.5 مليار جنيه بـ901 مشروعاً‎

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما شهدته مصر خلال المرحلة الحالية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء والعمران من خلال تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية فى كافة المجالات من أجل الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى بكافة أرجاء المعمورة.

ويستعرض "اليوم السابع" فيديو جراف عن بعض المشروعات الجارى تنفيذها بأسوان:

- حجم الاستثمارات للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وصل إلى 85.5 مليار جنيه

- تشمل 901 مشروعا

- منها 487 مشروعاً بتكلفة 17.5 مليار جنيه تنفذها الوزارات المختلفة.

- بجانب 324 مشروعاً ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتمادات 382,1 مليون جنيه.

- بالإضافة إلى حوالى 61,3 مليار جنيه استثمارات بالمشروعات القومية والعملاقة، مثل المحطات الشمسية ببنبان ومصنع كيما 2 والمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى.

- فضلاً عن 167 مشروع باستثمارات 733.6 مليون جنية فى إطار مشروعات تحيا مصر ومبادرة حياه كريمة.

والجدير بالذكر بأن إدارة الإعلام بمحافظة أسوان قامت بإعداد أنفوجراف يسلط الضوء علي هذه المشروعات تحت عنوان " أسوان 2020 .. إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل ".