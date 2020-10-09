اليوم السابع
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حبس عامل 4 أيام لاتهامه بإشعال النيران فى معرض سجاد بقنا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:12 م
حبس عامل 4 أيام لاتهامه بإشعال النيران فى معرض سجاد بقنا حريق - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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قررت نيابة بندر قنا، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى واقعة حريق وقع بمنطقة السهاريج، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، وهو يقوم بارتكاب الواقعة، وتوصلت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، أن مرتكب الواقعة، أحد العاملين بشارع السهاريج، بعد التعرف عليه خلال فحص كاميرات المراقبة، حيث ظهر خلال وقت الحريق بشارع سفينة، ومرتدي كمامة.

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من قسم بندر قنا، يفيد بالقبض على "مصطفى.م.م"، فى العشرينات، بتهمة إشعال النيران، في عدد من المحال التجارية للملابس، بمنطقة السهاريج في مدينة قنا، وتسبب في خسائر مالية فادحة لمجموعة من المواطنين.

 

وقد أسفر حريق السهاريج الذي اندلع فجر الأربعاء، عن عدة تلفيات دون وجود خسائر بشرية، وهي" تفحم معرض للسجاد ، ومحلين تجاريين للملابس، وبضائع تابعة لعاملين آخرين، وتفحم مقام الشيخ الأنصاري.

 

وجارى التحقيق مع المتهم للكشف على سبب ارتكابه الواقعة، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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