اليوم السابع
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توقيع الكشف الطبى على 3761 مواطنا مجانا فى قرى أسوان .. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:29 م
توقيع الكشف الطبى على 3761 مواطنا مجانا فى قرى أسوان .. صور قافلة طبية فى أسوان
أسوان- صلاح المسن

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واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، مدير المديرية وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن ، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الأعقاب قبلى بمركز أسوان وقرية بنبان قبلى بمركز دراو واستمرت  القافلة الطبية لمدة يومان فى كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على ( 3761 ) مواطنا وضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالى .

فى نفس السياق كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان، بالمرور الميدانى لقرية أبوالريش قبلى لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أرض الواقع ، حيث تفقد أعمال القافلة الطبية الجارى تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 آلاف مواطن مجاناً، فى مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة بدون مقابل ضمن جهود مديرية الصحة فى توفير الرعاية الصحية لأهالى المحافظة داخل التجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن .

 

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