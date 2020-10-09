تعرف على المدرسة رقم 11 التى تدخل الخدمة بين المدارس الرسمية للغات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا فى مجال الأبنية التعليمية ضمن خطة رئيس الجمهورية فى النهوض بالعملية التعليمية، حيث تدخل مدرسة جديدة الخدمة هذا العام لتنضم إلى المدارس الرسمية للغات، حيث كان يوجد بمحافظة المنيا 10 مدارس رسمية فقط، وبدخول المدرسة الجديدة يرتفع العدد إلى 11 مدرسة تضم 42 فصلا دراسيا، وتدخل الخدمة تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على موافقة اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، وهيئة الأبنية التعليمية، حيث بدأ تشغيل مدرسة "ابنى بيتك" المرحلة الثالثة كمدرسة رسمية للغات للعام الدراسى 2020 / 2021.



وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن العمل فى قطاع التعليم، يجرى طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، خلال الـ15 عاما المقبلة والانطلاق نحو البناء والتنمية، ومواجهة التحديات وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى التوسع الأفقى، بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعي.



وكانت استعدت مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 بإنشاء وتجهيز عدد من المدارس الجديدة، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة للمدارس سواء كانت أعمال دهانات وإحلال وتجديد للمقاعد ودورات المياه وصيانة الكهرباء.