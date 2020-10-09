تطوير وتجديد بوابات الدخول والخروج من مطار القاهرة الدولى.. صور

كتب محمود عبد الغنى

تقوم شركة ميناء القاهرة الجوي بتطوير بوابات الدخول والخروج من مباني الركاب وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، بوابة مصر الأولي، خاصة بعد زيادة الحركة الجوية اليومية داخل الصالات، وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لتظهر بالشكل المشرف أمام المسافرين والسياح في مطار القاهرة وتترك انطباعا لدي كل سائح بعراقة وحضارة مصر .

وقالت مصادر بالمطار: نظمت مختلف إدارات شركة ميناء القاهرة الجوي ورديات عمل تحت إشراف المحاسب منقذ رضوان مدير ساحات انتظار السيارات بالمطار، قامت بأعمال التطوير والتجديد والطلاء والتوسعة بالمجهود الذاتى بفنيين صيانة من المطار ودون اللجوء إلي مقاولين من الخارج بتكاليف زيادة، تحت إشراف المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي .