اليوم السابع
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تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:49 م
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ.. صور
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار أعمال التأهيل والتبطين لـ 7 ترع، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن العمل مستمر فى تأهيل وتبطين ترعة الحلافى بالإضافة إلى استمرار العمل فى تبطين 6 ترع أخرى منها ترعة الزاوية، وتأهيل ترعة المربط مركز الرياض، وتبطين ترعة الوصلة الثانية للملاحة بالرياض، وتبطين ترعة العباسية مركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

 

وذكر محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

 

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (2)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (2)

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (3)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (3)

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (4)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (4)

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (5)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (5)

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (6)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (6)

 

تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (1)
تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومى في كفر الشيخ (1)

 

 


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