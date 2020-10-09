الكشف على 2500 مريض خلال القوافل الطبية بقرى بنى سويف وقنا والبحيرة.. صور

المحافظات - هانى فتحى - وائل محمد - ناصر جودة

نظمت محافظات قنا وبنى سويف والبحيرة، قوافل طبية بالقرى للكشف على المرضى فى المناطق الأكثر احتياجا مجانا، وذلك تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. وصرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية العقب في مركز قوص يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

‪ ‬ أوضح محافظ قنا، فى بيان له، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1100 حالة بواقع ( 287 جلدية - 263 أطفال- 221 باطنة - 136 أسنان - 75 نساء - 63 تنظيم أسرة - 55 جراحة)، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٥ حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات، بالإضافة إلى تحويل 10 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج‪ .‬ وأشار الدكتور راجى تواضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٧٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .

كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير،الذي عرضه د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب،أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا على مدار يومين متتاليين (الأربعاء والخميس) مكونة من 8 عيادات في تخصصات (الباطنة و الأطفال والعظام و النساء و الرمد والأسنان، الجلدية ، تنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1178 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ، وإجراء التحاليل والأشعة لعدد منهم على النحو التالي : معمل دم 79 ،معمل طفيليات 15 ، حالات الأشعة 25، موجات فوق صوتية ، 44 مريض،عدد استصدار 4 قرارات نفقة دولة ، تحويل عدد 37 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 80 مواطن.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 121 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل : الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا المستجد،السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا ، والأمراض الغير معدية مثل : الضغط و السكر و السمنة، أورام الصدر، بجانب التوعية بأهمية : تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع