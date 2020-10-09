الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ387 حالة فى قافلة بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن ختام فعاليات قافلة طبية لأهالى قرية "عدن" بمركز باريس بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 387 مواطنًا.وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية حيث قدمت القافلة خدماتها فى 6 تخصصات طبية، هى (الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، الأسنان).

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التى تحمل معانى الرحمة للبشرية.

ولفت إلى أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، قد أعلنت أمس الخميس، عن ختام فعاليات قافلة طبية لأهالى قرية "الأربعين 3" بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 288 مواطنًا.