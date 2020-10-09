اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة وطفليها فى مياه النيل بالمنيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:01 م
العثور على جثة سيدة وطفليها فى مياه النيل بالمنيا انتشال غريق بالنيل
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثث ربة منزل وطفليها من مياه نهر النيل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد العثور على جثة سيده وطفلين صغيرين فى مياه ترعة الإبراهيمية.
 
 
وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأفادت التحريات الأولية قيام "فاطمة. س. ع" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بسمالوط، بإلقاء نفسها وطفليها "ا. م" 6 سنوات، وشقيقه "آ. م" 5 سنوات، في مجرى ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات أسرية.
 
وتمكنت فرق الإنقاذ النهري، من انتشال جثث الضحايا الثلاثة من أمام مدينة بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة. 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديريه امن المنيا

الانقاذ النهرى

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة