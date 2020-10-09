العثور على جثة سيدة وطفليها فى مياه النيل بالمنيا

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأفادت التحريات الأولية قيام "فاطمة. س. ع" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بسمالوط، بإلقاء نفسها وطفليها "ا. م" 6 سنوات، وشقيقه "آ. م" 5 سنوات، في مجرى ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري، من انتشال جثث الضحايا الثلاثة من أمام مدينة بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.